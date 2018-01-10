Александр Плющев: как я стал Арсением Львовичем

Новости старика Фрэнкленда или как я стал Арсением Львовичем



Ну вы помните, что я подал в суд на ФСБ и Роскомнадзор, оспаривая их действия против Telegram. А Мещанский суд взял, да и опубликовал мой адрес. Потом выяснилось, что это он не только мой публикует, но и вообще всех, чьи иски попадают к определенной судье. А я много куда пожаловался, в том числе, в квалификационную коллегию судей Москвы. Вот пришел от них ответ.

Во-первых, меня очень вежливо называют Арсением Львовичем, хотя, казалось бы, я повода не давал.



Во-вторых, пишут, что личные данные появились в результате технического сбоя.

В-третьих, сообщают, что сейчас неполадки устранены.

Без всяких, даже каких-нибудь неискренних и холодных, сквозь зубы, извинений. Ну и бог бы с ними, если бы мы не столкнулись сразу с тремя случаями так называемого вранья. Впрочем, с Арсением Львовичем я вполне готов согласиться: мой папа был бы польщен сравнением со львом, имя Арсений мне тоже определенно нравится. Да и как меня только не называют.

А вот остальные два — вранье форменное.

Сами подумайте, вот, например, судят кого-то за репост картинки экстремистской. А подсудимый такой: ваша честь, это был технический сбой, сейчас неполадки устранены! И судья тут же: что же вы сразу не сказали, гражданин подсудимый, идите на все четыре стороны. Мыслимое ли это дело? Немыслимое. Вот нас они одним судом судят, а себя — совершенно другим. Наказание за публикацию личных данных — штраф до 5 тысяч рублей, но даже этого себе не выпишут. Они всегда правы.

Ну и насчет того, что неполадки устранены: мои личные данные действительно с сайта убрали. А вот других истцов — так себе и висят.

Интересно, этим людям в принципе бывает за себя стыдно?

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