Публикацию персональных данных журналиста Плющева на сайте суда назвали техническим сбоем

Журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву пришел ответ на жалобу о публикации его персональных данных, в частности, адреса на сайте Мещанского суда. Как пишет Плющев в своем telegram-канале, в квалификационной коллегии судей инцидент назвали техническим сбоем и сообщили, что он устранен.
Таким ответом журналист не удовлетворен.
Плющев подавал иск в суд на ФСБ и Роскомнадзор, оспаривая их действия против Telegram. Мещанский суд отказался его принять к рассмотрению.
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