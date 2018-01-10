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Публикацию персональных данных журналиста Плющева на сайте суда назвали техническим сбоем

10.01.2018

Журналисту «Эха Москвы» Александру Плющеву пришел ответ на жалобу о публикации его персональных данных, в частности, адреса на сайте Мещанского суда. Как пишет Плющев в своем telegram-канале, в квалификационной коллегии судей инцидент назвали техническим сбоем и сообщили, что он устранен.

Таким ответом журналист не удовлетворен.

«Нас они одним судом судят, а себя — совершенно другим. Наказание за публикацию личных данных — штраф до 5 тысяч рублей, но даже этого себе не выпишут», — пишет Плющев, отмечая, что его данные действительно удалены с сайта суда, но других истцов — нет. 

Плющев подавал иск в суд на ФСБ и Роскомнадзор, оспаривая их действия против Telegram. Мещанский суд отказался его принять к рассмотрению. 

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