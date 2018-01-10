«КоммерсантЪ» назвал претендентов на пост главы предвыборного штаба Путина

Возглавить избирательный штаб действующего президента Владимира Путина могут руководители движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова и центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, сообщает «КоммерсантЪ».
Шмелева является председателем инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты, Амельченкова — ее секретарем. При этом собеседники издания не исключают, что структура федерального штаба может быть выстроена по аналогии с региональными — во многих из них будет по два сопредседателя. Тогда либо одна из них станет руководителем штаба, либо они обе будут сопредседателями. Окончательное решение должно быть принято 10 января.
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