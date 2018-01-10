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США, Украину и Европу назвали россияне главными врагами страны

10.01.2018

Согласно опросу «Левада-Центра», две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги. Главными из них респонденты называют США, Украину и Европу, сообщает РБК.

Доля тех, кто считает, что у России есть враги, в конце 2017 год значительно ниже, чем в 2014 году, когда начался конфликт на Юго-Востоке Украины. Тогда эту позицию разделяли 84%. Главными врагами России опрошенные назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%).

Неприязненный настрой россиян социолог «Левада-Центра» Денис Волков связал с информационным фоном. «По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны», — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует и открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях. 

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