США, Украину и Европу назвали россияне главными врагами страны

Согласно опросу «Левада-Центра», две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги. Главными из них респонденты называют США, Украину и Европу, сообщает РБК.
Доля тех, кто считает, что у России есть враги, в конце 2017 год значительно ниже, чем в 2014 году, когда начался конфликт на Юго-Востоке Украины. Тогда эту позицию разделяли 84%. Главными врагами России опрошенные назвали США (68%), Украину (29%) и Евросоюз (14%).
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