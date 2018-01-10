Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получит имя Бориса Немцова 27 февраля

С 27 февраля площадь перед посольством России в Вашингтоне будет носить имя российского политика Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Об этом сообщил глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

«Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля», — написал он в Facebook.

Таким образом Вашингтон стал первым городом, где увековечена память о российском политике. В Москве в сентябре 2017 года активисты установили мемориальную доску памяти Немцова. Но власти назвали ее установку незаконной.

На 25 февраля в Москве движение «Солидарность» запланировало провести Марш памяти Бориса Немцова.

The New Times

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

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