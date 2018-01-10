Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне получит имя Бориса Немцова 27 февраля

10.01.2018

С 27 февраля площадь перед посольством России в Вашингтоне будет носить имя российского политика Бориса Немцова, застреленного 27 февраля 2015 года в центре Москвы. Об этом сообщил глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший. 

«Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля», — написал он в Facebook.

Таким образом Вашингтон стал первым городом, где увековечена память о российском политике. В Москве в сентябре 2017 года активисты установили мемориальную доску памяти Немцова. Но власти назвали ее установку незаконной. 

На 25 февраля в Москве движение «Солидарность» запланировало провести Марш памяти Бориса Немцова. 

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дело Немцова: и тайное становится явным

Как они убивали Немцова

Бунт обездоленных и схватка бульдогов  

Дистанция от Ирана до Майдана 

#Metoo а-ля рус

Борьба за место в бюллетене 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.