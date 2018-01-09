Главу чеченского отделения «Мемориала» подозревают в хранении наркотиков

Автомобиль Оюба Титиева был остановлен полицейскими для проверки документов, сообщают в МВД по Чеченской республике.
«При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов», — говорится в сообщении.
Сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева полиция задержала утром 9 января. Руководство «Мемориала» обратилось за помощью к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и председателю СПЧ при президенте России Михаилу Федотову.
Титиеву неоднократно угрожали по факту его работы в Чечне. Он работает в чеченском «Мемориале» много лет и возглавил его после убийства Натальи Эстемировой, когда целый ряд сотрудников организации были вынуждены покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.
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