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Главу чеченского отделения «Мемориала» подозревают в хранении наркотиков

09.01.2018

Автомобиль Оюба Титиева был остановлен полицейскими для проверки документов, сообщают в МВД по Чеченской республике

«При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов», — говорится в сообщении.

Адвокат Титиева подтвердил «Новой газете», что возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, перевозке наркотических средств. 

Сотрудника правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева полиция задержала утром 9 января. Руководство «Мемориала» обратилось за помощью к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и председателю СПЧ при президенте России Михаилу Федотову.

Титиеву неоднократно угрожали по факту его работы в Чечне. Он работает в чеченском «Мемориале» много лет и возглавил его после убийства Натальи Эстемировой, когда целый ряд сотрудников организации были вынуждены покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.

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