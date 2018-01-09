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Роскомнадзор обсудит с Facebook политику в отношении российских пользователей

09.01.2018

Сотрудники Роскомнадзора планируют встретиться с представителями Facebook, чтобы, в числе прочего, обсудить политику компании в отношении аккаунтов российских пользователей, сообщает во вторник, 9 января, «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

Встреча должна пройти в начале февраля. Более подробно о темах разговора в Роскомнадзоре не сообщили, но отметили, что в ответ на запрос о причинах блокировки аккаунта лидера Чечни Рамзана Кадырова Facebook прислал письмо, содержание которого аналогично текстам писем, которые были направлены компанией другим адресатам.

23 декабря аккаунт Кадырова в Facebook оказался недоступен, после чего Роскомнадзор потребовал от компании пояснить причину блокировки.


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