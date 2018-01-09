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Президент Ирана заявил о подавлении протестов

09.01.2018

Президент Ирана Хасан Роухани заявил 9 января о «полном восстановлении спокойствия» в стране после продолжавшихся с конца прошлого года самых мощных с 2009 года антиправительственных выступлений. Об этом же пишет в статье для NT независимый иранский журналист Али Мохсен Фирузи.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения Вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джаафари заявлял, что протесты в стране были смутой и что она провалилась. 

Он сообщил, что большинство из задержанных участников беспорядков — члены террористических организаций, часть из них действовали «по приказу США, сионистов и саудовского режима». По его словам, число участвовавших в акциях протеста по всей стране не превышало 15 тыс. человек.

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