Президент Ирана заявил о подавлении протестов

Президент Ирана Хасан Роухани заявил 9 января о «полном восстановлении спокойствия» в стране после продолжавшихся с конца прошлого года самых мощных с 2009 года антиправительственных выступлений. Об этом же пишет в статье для NT независимый иранский журналист Али Мохсен Фирузи.

Ранее командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения Вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джаафари заявлял, что протесты в стране были смутой и что она провалилась.





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Читайте также: Он сообщил, что большинство из задержанных участников беспорядков — члены террористических организаций, часть из них действовали «по приказу США, сионистов и саудовского режима». По его словам, число участвовавших в акциях протеста по всей стране не превышало 15 тыс. человек.

#Metoo а-ля рус

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