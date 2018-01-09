ЦИК зарегистрировал доверенных лиц Явлинского и Жириновского

Центризбирком России зарегистрировал доверенных лиц лидера ЛДПР Владимира Жириновского и сооснователя партии «Яблоко» Григория Явлинского, сообщает ТАСС.

Среди представителей Явлинского правозащитник Светлана Ганнушкина, экономист Евгений Гонтмахер, эколог Евгений Витишко. Всего их 106 человек. У Жириновского 113 доверенных лиц, в том числе депутат Госдумы прошлого созыва от ЛДПР Виталий Золочевский.

The New Times

Жириновский стал первым зарегистрированным кандидатом. Ему не надо собирать подписи избирателей в свою поддержку, так как он выдвинут от парламентской партии. Избирательный штаб Явлинского сейчас собирает подписи для его регистрации — собрано уже более 35 тыс. подписей.

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