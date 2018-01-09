Предвыборный штаб Путина разместится в Гостином Дворе

Избирательный штаб Владимира Путина расположится в Гостином Дворе. Помещения уже подготовлены, сотрудники начали работу, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что штаб заработает «в ближайшее время». По данным NT, первое заседание состоится уже 10 января.



Многофункциональный комплекс «Гостиный Двор» принадлежит торговому дому «Шатер» Михаила Хубутии. Предприниматель консолидировал 100% ОАО «Ильинское подворье», на балансе которого находится здание Гостиного Двора, в октябре 2014 года, выкупив 49% компании у столичных властей, отмечает РБК.

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