«Дождь»: На старте кампании Путин будет апеллировать к рабочим пенсионерам и молодежи

К такому выводу пришли журналисты «Дождя», ознакомившись с планом поездок президента, о котором телеканалу рассказали собеседники, близкие к Кремлю. Основными темами в ходе поездок станут социальные обещания, история и будущее России. Путин начнет на этой неделе посещать регионы России. Формально поездки будут носить рабочий характер, но фактически президент РФ будет общаться с наиболее важными электоральными группами, рассказали «Дождю» два собеседника, близкие к Кремлю. Путин в середине недели отправится в Тверь на местный вагоностроительный завод, где лидер государства может официально объявить о планах повысить МРОТ до «прожиточного минимума». Также на этой неделе президент встретится в Кремле со школьниками — авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее». На следующую неделю запланировано участие Владимира Путина в мероприятиях, посвященных 75-летию прорыва блокады Ленинграда. На этих мероприятиях глава государства пообщается с ветеранами.
Путин объявил о том, что будет в 2018 году баллотироваться на новый срок, 6 декабря 2017-го. Президент сделал заявления на встрече с ветеранами и тружениками автозавода ГАЗ.
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