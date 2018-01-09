Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

В Чечне задержали главу местного «Мемориала»

09.01.2018

Утром 9 января в Чечне полиция задержала сотрудника Правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Как пишет «Новая газета», люди в форме сотрудников ДПС остановили машину Титиева на трассе недалеко от Курчалоя. Сейчас он находится в Курчалоевском РОВД.

Руководство «Мемориала» обратилось за помощью к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и председателю СПЧ при президенте России Михаилу Федотову. Они обещали незамедлительно вмешаться в ситуацию и связаться с руководством Чечни и МВД республики. Причины задержания правозащитника не известны.

Оюбу Титиеву неоднократно угрожали по факту его работы в Чечне, отмечает газета. Он работает в чеченском «Мемориале» много лет и возглавил его после убийства Натальи Эстемировой, когда целый ряд сотрудников «Мемориала» были вынуждены покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дистанция от Ирана до Майдана 

#Metoo а-ля рус

Борьба за место в бюллетене 

Зачем природе секс 

На краю Ойкумены 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.