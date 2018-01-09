В Чечне задержали главу местного «Мемориала»

Утром 9 января в Чечне полиция задержала сотрудника Правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева. Как пишет «Новая газета», люди в форме сотрудников ДПС остановили машину Титиева на трассе недалеко от Курчалоя. Сейчас он находится в Курчалоевском РОВД.

Руководство «Мемориала» обратилось за помощью к Уполномоченному по правам человека России Татьяне Москальковой и председателю СПЧ при президенте России Михаилу Федотову. Они обещали незамедлительно вмешаться в ситуацию и связаться с руководством Чечни и МВД республики. Причины задержания правозащитника не известны.

The New Times

Оюбу Титиеву неоднократно угрожали по факту его работы в Чечне, отмечает газета. Он работает в чеченском «Мемориале» много лет и возглавил его после убийства Натальи Эстемировой, когда целый ряд сотрудников «Мемориала» были вынуждены покинуть республику в связи с высокой опасностью для своей жизни.

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