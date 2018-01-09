Алексей Навальный о свидетельствах Ройзмана

Вместо чтения 248-й очень аналитической статьи о том, что же нам надо делать наперевыборах Путина, посмотрите короткий ролик мэра Екатеринбурга об этом. Или хотя бы первые три минуты из него. Сразу будет ясно, что надо делать.



У вас же нет сомнений в том, что мэр четвертого по величине города страны знает о том, как готовится этот процесс, и как сейчас идут различные процедуры типа «настоящего сбора подписей»?

Ясное дело, что он располагает всей информацией по своему городу, и это настоящее свидетельство официального лица.



«Все чиновники, все служащие, всем официальным лицам без исключения даны прямые инструкции обеспечить максимальную явку. Они эти выборы выиграли, и сейчас их интересует только явка. И ничего больше.

...

Потащат на выборы всех инвалидов, всех пожилых людей, кто не выходил из дома. Будут организовывать подвозы.

...

Поэтому скажу, что бойкот сейчас гораздо более серьезное и эффективное действие.

...

Всем финансово-промышленным группам в регионе спущено указание, собирать подписи. Будут собирать подписи для Путина и Собчак».

Так что перед каждым из нас сейчас две дороги:

1. Хотите помочь Путину гладенько и без проблем переизбраться? Идите на «выборы» и станьте участником переизбрания. Куда бы вы ни поставили галочку, даже если почеркали весь бюллетень — вы проголосовали за новые шесть лет для Путина.

2. Хотите создать максимальные проблемы Путину в ходе его переизбрания — участвуйте в забастовке избирателей. Агитируйте всех остальных участвовать в забастовке. Выходите на акцию 28 января в своем городе и требуйте вернуть вам ваши политические права.

Это уже совсем не про «допуск Навального», а именно о том, что всех, кто не зомбирован телеящиком, просто лишили права влиять на судьбу страны.

Никакая «математика голосования» сейчас смысла не имеет. Простой политический подход. Помочь им. Помешать им.

Определяйтесь.

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