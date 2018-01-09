Выявлять конфликты интересов у депутатов будет специальная группа

В Государственной думе создана рабочая группа для изучения вопросов о возможном конфликте интересов у депутатов.



«Задача рабочей группы — изучить вопросы, связанные с конфликтами интересов, и, если потребуется, внести предложения по изменению законодательства в области борьбы с коррупцией, касающиеся принятия решений с участием депутатов», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает РБК.



С конкретными предложениями группа должна определиться «в течение месяца». В ее состав вошли председатели комитетов по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, по контролю и регламенту Ольга Савастьянова, а также руководители комиссий по контролю депутатских доходов Наталья Поклонская и по этике Отари Аршба. Инициатором создания рабочей группы стала Поклонская.

Володин добавил, что речь идет в том числе о случаях, когда парламентарии направляют запросы в различные структуры.

8 декабря комиссия Госдумы по контролю за доходами обнаружила конфликт интересов в работе депутата от «Единой России» Андрея Палкина, однако отказалась лишать его мандата. Комиссия изучила работу парламентария по требованию Генпрокуратуры РФ, которая просила выяснить, допустил ли Палкин конфликт интересов, когда писал депутатские запросы чиновникам администрации и налоговой инспекции Архангельской области. Суть запросов Палкина сводилась к защите интересов связанных с ним коммерческих организаций.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Дистанция от Ирана до Майдана

#Metoo а-ля рус

Борьба за место в бюллетене



Зачем природе секс

На краю Ойкумены