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«Солидарность» проведет 25 февраля в Москве Марш Бориса Немцова

09.01.2018

Движение «Солидарность» планирует 25 февраля в Москве провести Марш Бориса Немцова, сообщает во вторник, 9 января, в своем Twitter Илья Яшин.

Оппозиционер сообщил, что главное требование марша — привлечение к ответственности заказчиков убийства Немцова. Согласно запланированному маршруту, акция начнется на Пушкинской площади и завершится на проспекте академика Сахарова.

Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года Московский окружной суд осудил пятерых исполнителей убийства.

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