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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на BAFTA

09.01.2018

Картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на самую престижную британскую кинопремию BAFTA, сообщается во вторник, 9 января, на сайте премии.

«Нелюбовь» номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В этой номинации конкурентами фильма Звягинцева являются криминальная драма «Она» режиссера Пола Верховена, «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» Анджелины Джоли, «Коммивояжер» Асгара Фархади и корейский фильм «Мадемуазель» Пак Чхан Ука. Победителя объявят 18 февраля.

«Нелюбовь» была номинирована на «Золотой глобус», но проиграла фильму «На пределе» Фатиха Акина. Картина российского режиссера также попала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».


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