«Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирована на BAFTA

«Нелюбовь» номинирована в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В этой номинации конкурентами фильма Звягинцева являются криминальная драма «Она» режиссера Пола Верховена, «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» Анджелины Джоли, «Коммивояжер» Асгара Фархади и корейский фильм «Мадемуазель» Пак Чхан Ука. Победителя объявят 18 февраля.
«Нелюбовь» была номинирована на «Золотой глобус», но проиграла фильму «На пределе» Фатиха Акина. Картина российского режиссера также попала в шорт-лист «Оскара» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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