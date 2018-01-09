Мать погибшего заключенного обвиняет в его смерти сотрудников колонии

Бывший сотрудник пермского ОМОНа Артем Тронин был найден повешенным в камере ШИЗО ИК-37 Пермского края в ночь на 1 января. Мать погибшего утверждает, что в смерти ее сына виновны сотрудники колонии.

«Сотрудники колонии на протяжении последних двух месяцев доводили моего сына до самоубийства, а именно: гнобили по поводу религиозных убеждений; на протяжении всего периода угрожали расправой; содержали в бесчеловечных условиях: не отстегивали в камере ШИЗО спальное место, не выводили в баню и на прогулку, лишали пищи; оказывали на него психическое и физическое давление, угрожая «опустить», — написала она в сообщении помощнику председателя «Комитета за гражданские права», блогеру социальной сети Gulagu.net Борису Ушакову.

Тронина отметила, что у ее сына был конфликт с одним из сотрудников колонии, так как заключенный свидетельствовал против него в деле об избиении другого осужденного.

Борис Ушаков написал заявление на имя глав ФСИН, СКР и Генеральной прокуратуры с просьбой проверить руководство и сотрудников ИК-37.

Артем Тронин в ноябре 2012 года получил 12 лет строгого режима за групповое нападение на двух жителей поселка Усть-Черная, в результате которого один из потерпевших скончался.

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