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РБК: Мэрия Москвы хочет снизить преступность с помощью реновации

09.01.2018

Власти Москвы хотят снизить в городе преступность с помощью реновации, сообщает во вторник, 9 января, РБК со ссылкой на источники в мэрии.

Власти в середине 2016 года проанализировали криминогенную карту столицы и увидели, что ситуация особенно тяжелая в районах пятиэтажек. По словам источника РБК, это связано с тем, что в таких домах жилье стоило дешевле, поэтому среди жильцов была выше доля людей низкого социального статуса. По плану мэрии, количество преступлений снизится после того, как этих жителей переселят в разные новые дома в благоустроенные районы.

В программу реновации вошли более пяти тысяч домов в Москве, большинство из которых — пятиэтажки, которые были построены в период с 1957 по 1968 год. Программу утвердили в августе 2017 года. Планы мэрии вызвали протесты жителей пятиэтажек, несогласных с условиями переезда.

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