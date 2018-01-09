РБК: Мэрия Москвы хочет снизить преступность с помощью реновации

Власти в середине 2016 года проанализировали криминогенную карту столицы и увидели, что ситуация особенно тяжелая в районах пятиэтажек. По словам источника РБК, это связано с тем, что в таких домах жилье стоило дешевле, поэтому среди жильцов была выше доля людей низкого социального статуса. По плану мэрии, количество преступлений снизится после того, как этих жителей переселят в разные новые дома в благоустроенные районы.
В программу реновации вошли более пяти тысяч домов в Москве, большинство из которых — пятиэтажки, которые были построены в период с 1957 по 1968 год. Программу утвердили в августе 2017 года. Планы мэрии вызвали протесты жителей пятиэтажек, несогласных с условиями переезда.
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