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Руководству фабрики, где на пожаре погибли рабочие, предъявили обвинения

09.01.2018

В Новосибирской области предъявлены обвинения собственнику помещений и руководству обувной фабрики в причинении смерти по неосторожности, а также в нарушении правил безопасности при проведении работ. Об этом сообщают в региональном управлении СКР.

«Производственный цех здания, где, по версии следствия, произошло возгорание, не был оборудован автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», — рассказали в Следственном комитете. 

Задержаны 65-летний собственник земельного участка и находящихся на нем помещений, 27-летний директор и учредитель общества, а также его 40-летний исполнительный директор. Все три фигуранта отправлены под домашний арест.

Пожар в поселке Чернореченском Искитимского района Новосибирской области произошел утром 4 января. В помещениях на протяжении не менее 3-х лет производили и хранили обувь. При пожаре погибли 10 рабочих фабрики: 7 граждан КНР, 2 гражданина Киргизии и один россиянин.

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