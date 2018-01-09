Центр им. Хруничева разрабатывает многоразовую ракету

Центр им. Хруничева планирует оснастить многоразовую ступень для ракеты легкого класса «Ангара-1.2» складными крыльями. Это позволит ей после доставки груза совершить посадку на аэродроме. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на генерального директора центра Алексея Варочко.
«По этой тематике ведется опытно-конструкторская работа. Мы ее выполняем с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева», — пояснил Варочко.
Как отмечает издание, это уже третья попытка снабдить «Ангару» крыльями: предыдущие две не привели к успеху. Но если ранее речь шла о создании крылатой ступени для тяжелой версии «Ангары», то теперь разработка предусматривает добавление крыльев к легкой версии ракеты.
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