Центр им. Хруничева разрабатывает многоразовую ракету

Центр им. Хруничева планирует оснастить многоразовую ступень для ракеты легкого класса «Ангара-1.2» складными крыльями. Это позволит ей после доставки груза совершить посадку на аэродроме. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на генерального директора центра Алексея Варочко.

«По этой тематике ведется опытно-конструкторская работа. Мы ее выполняем с «Роскосмосом» и ОКБ имени Мясищева», — пояснил Варочко.

Также рассматривается вариант возвращения первой ступени с помощью собственных двигателей по аналогии с американской ракетой Falcon 9 или при помощи парашюта. Технический облик ракеты должен быть представлен коллегии Военно-промышленной комиссии в 2018 году.

Как отмечает издание, это уже третья попытка снабдить «Ангару» крыльями: предыдущие две не привели к успеху. Но если ранее речь шла о создании крылатой ступени для тяжелой версии «Ангары», то теперь разработка предусматривает добавление крыльев к легкой версии ракеты.

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