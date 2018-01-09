Трамп намерен баллотироваться на второй президентский срок

Президент США будет участвовать в выборах главы государства в 2020 году. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. На вопрос журналистов, может ли Трамп отказаться от выдвижения своей кандидатуры, Гидли ответил: «Нет, абсолютно. Он снова намерен избираться на пост президента».

Гидли также заявил, что кто бы ни составил конкуренцию Трампу, ему «придется столкнуться с президентом, у которого есть рекордные достижения в рекордные сроки». Это экономический бум, создание рабочих мест, успехи в налоговой реформе, увеличение заработной платы, уничтожение террористов в Ираке и Сирии.

The New Times

Между тем, как напоминают «Ведомости» , рейтинг Трампа остается одним из самых низких в истории. Максимальным он был при его вступлении в должность — 45%, а в течение года 4 раза падал до 35%. Уровень поддержки Трампа на 31 декабря составлял 39%.

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