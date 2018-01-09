В России запретят выбрасывать окурки из окон авто

Правительство России запретит выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, а также сжигать траву вблизи дорог. Такие нормы, как пишет «КоммерсантЪ», содержатся в новой редакции «Правил противопожарного режима».

В документе закреплен запрет «выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта». Как отмечает газета, в ноябре 2017 года Минздрав разработал поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма», включающие в том числе запрет курения за рулем, но законопроект еще не рассматривался.

Новый запрет носит «декларативный характер», поскольку контролировать данный вид нарушений очень сложно, пояснил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. В перспективе, пояснил он, появится возможность снимать подобные нарушения на регистратор, установленный в салоне автомобиля, после чего материалы будут отсылаться в полицию для наказания собственника автомобиля без составления протокола. Соответствующий законопроект внесен правительством в Госдуму.

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