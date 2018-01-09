В России запретят выбрасывать окурки из окон авто

Правительство России запретит выбрасывать окурки из окон автомобилей и поездов, а также сжигать траву вблизи дорог. Такие нормы, как пишет «КоммерсантЪ», содержатся в новой редакции «Правил противопожарного режима».
В документе закреплен запрет «выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта». Как отмечает газета, в ноябре 2017 года Минздрав разработал поправки к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма», включающие в том числе запрет курения за рулем, но законопроект еще не рассматривался.
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