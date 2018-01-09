КНДР готова отправить высокопоставленную делегацию на Олимпиаду Пхенчхане

КНДР на переговорах с Южной Кореей заявила о решении отправить на зимние Олимпийские игры «делегацию высокого ранга», передает «Интерфакс». Кроме того, Северная Корея пришлет своих танцоров и музыкантов, а также демонстрационную команду мастеров по тхэквондо, сообщает ТАСС. О том, намерена ли КНДР направить своих спортсменов для участия в Играх, не сообщается.



Сеул предложил межкорейские военные переговоры по сокращению напряженности на Корейском полуострове и воссоединению семей, разделенных Корейской войной, во время лунного новогоднего праздника, сообщает Reuters.

Переговоры на уровне министров КНДР и Южной Кореи начались во вторник в приграничной деревне Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

The New Times

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