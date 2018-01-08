В Минобороны РФ рассказали о нападении дронов на базы в Сирии

Террористы использовали для атаки на российские военные объекты в Сирии беспилотники самолетного типа с наведением по GPS, сообщили в Министерстве обороны России. Как передает «Интерфакс», военные расшифровали данные перехваченных беспилотников и установили место их запуска.

«Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных беспилотных летательных аппаратов в любой стране», — заявили в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что атака дронов была отбита средствами радиоэлектронной борьбы и комплексами противовоздушной обороны «Панцирь-С». Семь беспилотников уничтожены зенитными ракетно-пушечными комплексами, еще шесть перехватили подразделения радиоэлектронной борьбы. Три из них были посажены на подконтрольную территорию вне базы, а еще три при посадке сдетонировали от столкновения с землей.

Боевики использовали 13 ударных беспилотников для атаки на российские базы «Хмеймим» и «Тартус».