В МИД назвали «враньем» слова главы ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в понедельник, 8 января, в своем Facebook, что слова главы ЦРУ Майка Помпео о вмешательстве РФ в выборы в США на протяжении десятелетий — это «чистой воды вранье».

Захарова отметила, что подобные обвинения стали поступать в адрес России только после победы на выборах Дональда Трампа. «Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия „начала“ это грязное дело?» — написала представитель МИДа.

7 января глава ЦРУ заявил во время интервью CBS News о том, что Россия вмешивается в выборы США на протяжении десятилетий. Также Помпео заявил, что РФ пытается вмешиваться в избирательные процессы в других странах.