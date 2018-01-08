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В МИД назвали «враньем» слова главы ЦРУ о вмешательстве РФ в выборы США

08.01.2018

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала в понедельник, 8 января, в своем Facebook, что слова главы ЦРУ Майка Помпео о вмешательстве РФ в выборы в США на протяжении десятелетий — это «чистой воды вранье».

Захарова отметила, что подобные обвинения стали поступать в адрес России только после победы на выборах Дональда Трампа. «Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнеры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия „начала“ это грязное дело?» — написала представитель МИДа. 

 

7 января глава ЦРУ заявил во время интервью CBS News о том, что Россия вмешивается в выборы США на протяжении десятилетий. Также Помпео заявил, что РФ пытается вмешиваться в избирательные процессы в других странах.

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