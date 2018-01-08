Познер: О Дзержинском и переименованиях

Недавно на одном ужине Недавно на одном ужине я принял участие в таком надоевшем мне самому споре о том, следует или не следует вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому, причем, эта площадь носила его имя с 1926 года по 1990 год. И вообще, стоит ли, может быть, и вернуть площади название «Площадь Дзержинского».



Что касается городов, площадей, улиц, то, как мне кажется, все обстоит довольно просто: их вообще не надо переименовывать. И уж если переименовали, так лучше вернуть им то изначальное название, которое у них было. Не надо их менять.



Несколько сложнее обстоит дело с такими улицами, площадями и городами, если таковые есть, которые возникли относительно недавно и которые были названы в честь каких-то людей сразу же. Я не знаю там - улица Ленина, площадь Сталина, город Молотов, и так далее, такие вещи. И мне кажется, что здесь нужно, наверное, исходить из двух вещей. Либо попытаться дать оценку тому человеку, о котором речь. И если сделать вывод, что, все-таки, этот человек вредный и скверный, для страны отрицательный, то, может быть, и следует как-то изменить это название. Но есть другой способ. Например, там, где табличка висит улица такого-то, Ивана Ивановича Иванова, то под ней - еще табличку, разъясняющую, кто он был. Для истории. Так тоже можно делать.

С памятниками - посложнее. Представим себе, что памятник имеет настоящую художественную ценность, что это прекрасно сделанный памятник как, например, памятник Дзержинскому. В-первых, это художественно достойно? Да. Такой человек в истории был? Да. Что, убрать памятник, чтобы сделать вид, что его не было? Мне кажется, странно. Я бы, все-таки, такие памятники сохранял, но, опять-таки, с табличками, чтобы люди, увидев это, могли почитать, а что это был за человек. И в некоторых случаях я бы их перенес. Например, не оставил бы на площади напротив «Детского мира», потому что в этом случае это был бы одновременно и памятник ЧК. А вот это вряд ли надо делать. Такое у меня предложение. Разумеется, это мое личное мнение.





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