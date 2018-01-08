9,4-тонная китайская орбитальная станция упадет на Землю в середине марта. Но специалисты убеждены, что она никого не заденет, сообщает The New York Times.

Сроки падения космической станции «Тяньгун-1» рассчитали специалисты Aerospace Corporation.

«Скорее всего, это никому не повредит. Шансы на то, что кто-то пострадает от этой станции, являются исключительно крошечными», — сказал сотрудник Aerospace Corporation Эндрю Абрахам.

Ученые отмечают, что спрогнозировать место падения очень сложно, но они уверены, что объект сгорит в плотных слоях атмосферы.

Станция была запущена в конце 2011 года. Корабль использовался как для научных экспериментов, так и для пилотируемых миссий. В 2016 году власти Китая сообщили, что они потеряли возможность корректировать орбиту «Тяньгун-1».