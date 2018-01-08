$1 млн пожертвовали на журналистские расследования

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получит грант в $1 млн от Ассоциации иностранных журналистов Голливуда, сообщил в рассылке для членов консорциума его директор Джеральд Райл. Официально об этом объявлено на церемонии вручения наград «Золотой глобус».
Райл заявил, что будет использовать деньги для поддержки журналистских расследований.
ICIJ — это международная журналистская сеть, которая проводит независимые расследования в области международного криминала, коррупции и злоупотребления властью. ICIJ причастна к публикации так называемого «Панамского досье».