$1 млн пожертвовали на журналистские расследования

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) получит грант в $1 млн от Ассоциации иностранных журналистов Голливуда, сообщил в рассылке для членов консорциума его директор Джеральд Райл. Официально об этом объявлено на церемонии вручения наград «Золотой глобус».

Райл заявил, что будет использовать деньги для поддержки журналистских расследований.

«Это щедрое пожертвование позволит нам привлечь внимание к репрессивным и опасным режимам и системам. Это поможет нам сделать общество открытым и прозрачным», — сказал Райл.

ICIJ — это международная журналистская сеть, которая проводит независимые расследования в области международного криминала, коррупции и злоупотребления властью. ICIJ причастна к публикации так называемого «Панамского досье».