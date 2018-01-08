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На Российский центр науки и культуры в Киеве совершено нападение

08.01.2018

На Российский центр науки и культуры в Киеве напали члены радикальной организации «Черный комитет». Видеозапись атаки опубликована на YouTube.

Центральный вход в здание, где расположен Российский центр науки и культуры был залит красной краской. Также рядом со входом были разбросаны листовки. В комментарии, который сопровождает запись, говорится, что центр — это «официальная государственная структура РФ, которая является прикрытием для враждебной Украине пропаганды, регулярно организует поездки в государство-агрессор и агитирует здесь за «русский мир».


В сентябре советник президента Украины Ирина Фриз заявила о намерении властей запретить работу Российского центра науки и культуры.

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