Названы победители премии «Золотой глобус»

В Лос-Анджелесе завершилась 75-я церемония награждения кинопремией «Золотой глобус». В категориях «Лучший драматический фильм» и «Лучший сценарий» лауреатом стал фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха, сообщается в официальном Twitter премии.

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победителем стала немецкая картина «На пределе», оставив без награды «Нелюбовь» отечественного режиссера Андрея Звягинцева. Гэри Олдман стал лауреатом премии «Лучший актер драматического фильма» за роль в картине «Темные времена». Лучшей актрисой стала Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». В номинации «Лучший режиссер» премию получил Гильермо дель Торо за фильм «Форма воды». «Золотой глобус» за «Лучший драматический сериал» получил «Рассказ служанки».

На церемония награждения женщины приехали в платьях черного цвета. Таким образом они выразили протест против сексуальных домогательств в Голливуде.