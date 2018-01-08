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BuzzFeed: В январе состоится встреча глав Генштаба РФ и НАТО

08.01.2018

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти встретятся в январе, сообщает в понедельник, 8 января, BuzzFeed.

Издание ссылается на на американских и европейских чиновников. Встреча такого уровня пройдет впервые после присоединения Крыма к России. Скапаротти и Герасимов встретятся в Баку.

Также в январе и феврале помощник президента РФ Владислав Сурков проведет переговоры со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, и заместитель главы МИДа России Сергей Рябков встретится с представителем Госдепартамента Томом Шенноном. Обе встречи будут посвящены Украине.

После присоединения Крыма к России в 2014 году бывший президент США Барак Обама подписал указ о запрете встреч «на высоком уровне» между представителями Вооруженных сил России и НАТО.

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