BuzzFeed: В январе состоится встреча глав Генштаба РФ и НАТО

«Слово диета мне глубоко неприятно»

Журналист, телеведущая и гастрономический обозреватель Елена Чекалова, автор книги с призывным названием «Ешьте!» — о том, что надо есть человеку XXI века, как посадить за один стол «большевиков» и «меньшевиков», о кухонной моде и о том, чем она кормит своего мужа Леонида Парфенова