BuzzFeed: В январе состоится встреча глав Генштаба РФ и НАТО

Издание ссылается на на американских и европейских чиновников. Встреча такого уровня пройдет впервые после присоединения Крыма к России. Скапаротти и Герасимов встретятся в Баку.
Также в январе и феврале помощник президента РФ Владислав Сурков проведет переговоры со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, и заместитель главы МИДа России Сергей Рябков встретится с представителем Госдепартамента Томом Шенноном. Обе встречи будут посвящены Украине.
После присоединения Крыма к России в 2014 году бывший президент США Барак Обама подписал указ о запрете встреч «на высоком уровне» между представителями Вооруженных сил России и НАТО.