Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

В Париже умерла певица Франс Галль

07.01.2018

Французская певица Франс Галль умерла в Париже в возрасте 70 лет, сообщает в воскресенье, 7 января, The Independent.

Галль умерла в результате инфекции, возникшей из-за ракового заболевания. Певицу госпитализировали еще в декабре.

Известность Галль получила благодаря песне «Don’t Be So Stupid», которую исполнила в 16 лет. Во Франции было продано более 2200 тыс. копий этого сингла. Мировую славу Франс Галль получила после победы на Евровидении в 1965 году с песней «Poupée de cire, poupée de son». 


Рак груди у певицы диагностировали еще в 1993 году.

Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Читателям The New Times

Зачем природе секс

«Слово диета мне глубоко неприятно»

Коко и Ванья

На краю Ойкумены

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.