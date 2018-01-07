В Париже умерла певица Франс Галль

Галль умерла в результате инфекции, возникшей из-за ракового заболевания. Певицу госпитализировали еще в декабре.
Известность Галль получила благодаря песне «Don’t Be So Stupid», которую исполнила в 16 лет. Во Франции было продано более 2200 тыс. копий этого сингла. Мировую славу Франс Галль получила после победы на Евровидении в 1965 году с песней «Poupée de cire, poupée de son».
Рак груди у певицы диагностировали еще в 1993 году.
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