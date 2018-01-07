Навальный сообщил о слежке в Петербурге за ним и его женой

Алексей Навальный сообщил в своем Twitter в воскресенье, 7 января, что за ним и его женой Юлией следят, пока они находится в Санкт-Петербурге.

«Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. Неприемлемо! 1. Нарушение трудового законодательства — людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам», — написал политик.

Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. НЕПРИЕМЛЕМО! 1.Нарушение трудового законодательства - людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам. — Alexey Navalny (@navalny) 7 января 2018 г.

6 января апелляционная коллегия Верховного суда подтвердила законность решения Центризбиркома об отказе зарегистрировать группу избирателей, выдвинувших Навального в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2018 году. Оппозиционер заявил о желании обратится в Конституционный суд России.



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