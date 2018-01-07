Close
Свобода слова.
Дорого.
Поддержи The New Times.

Навальный сообщил о слежке в Петербурге за ним и его женой

07.01.2018

Алексей Навальный сообщил в своем Twitter в воскресенье, 7 января, что за ним и его женой Юлией следят, пока они находится в Санкт-Петербурге.

«Второй день в Санкт-Петербурге за нами следят одни и те же чуваки. Мы с Юлей уже здороваемся с ними. Неприемлемо! 1. Нарушение трудового законодательства — людей должны сменять. 2. Ну кто так делает? В Прекрасной России Будущего слежка за людьми будет вестись по всем правилам», — написал политик.

6 января апелляционная коллегия Верховного суда подтвердила законность решения Центризбиркома об отказе зарегистрировать группу избирателей, выдвинувших Навального в качестве кандидата на выборы президента РФ в 2018 году. Оппозиционер заявил о желании обратится в Конституционный суд России.


Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram

Читайте также:

Читателям The New Times

Зачем природе секс 

«Слово диета мне глубоко неприятно» 

Коко и Ванья 

На краю Ойкумены 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.