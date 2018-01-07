В Стокгольме возле станции метро прогремел взрыв

В Стокгольме возле станции метро Vårby Gård произошел взрыв, сообщает в воскресенье, 7 января, издание The Local.
Два человека госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии. Взрыв произошел после того, как прохожий поднял неизвестный предмет с земли. Полиция оцепила район происшествия. Станция метро и прилегающая к ней площадь заблокированы. По данным шведского издания SVT, пока единственной версией взрыва является использование взрывчатых веществ.
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