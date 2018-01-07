СМИ: В Иране арестован экс-президент Ахмадинежад за поддержку протестующих

По данным газеты, Ахмадинеджад во время визита в город Бушер 28 декабря обвинил правительство президента Ирана Хассана Рухани в некомпетентном управлении государством и заявил, что «некоторые из нынешних лидеров живут обособлено от проблем людей и реалий общества». Alquds Al-Arabi пишет, что экс-президента планируют держать под домашним арестом.
Протесты против властей начались 28 декабря в городе Мешхед и впоследствии стихийно распространились на другие города Ирана. Участники недовольны экономическими проблемами и строгими религиозными нормами, узаконенными в стране. В частности, женщины во время протестов демонстративно снимали с себя хиджаб.