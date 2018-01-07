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Активисты SERB обратились в полицию из-за фотографии на выставке Стерджеса в Москве

07.01.2018

Активисты SERB пожаловались в полицию на фотографию с обнаженной женщиной и ребенком на выставке Джока Стерджеса в Москве, сообщает «Дождь».

Один из задержанных Игорь Брумель рассказал телеканалу, что когда активисты пришли на выставку и увидели фото, они потребовали у организаторов скрыть его. После того, как им было в этом отказано, активисты SERB вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов выпроводили членов организации с выставки. Однако последние написали объяснительную, в которой просили разобраться в ситуации с фотографией. МВД в настоящее время проводит проверку. Брумель заявил Дождю, что для активистов недопустимо, чтобы «в 200 метрах от Храма Христа Спасителя свил себе гнездо порока сатана».

Выставка Стерджеса впервые открылась в Москве в сентябре 2016 года. С тех пор против нее несколько раз выступали члены SERB. В декабре 2017 года суд арестовал на восемь суток активиста организации Александра Петрунько за то, что он облил пахучей жидкостью фотографии на выставке.


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