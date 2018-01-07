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Штатную численность ГИБДД сократили на 20%

07.01.2018

Президент РФ Владимир Путин 31 декабря 2017 года подписал указ о новой предельной штатной численности сотрудников МВД, который фактически сокращает численность сотрудников ГИБДД, сообщает «Газета.Ru».

Согласно документу, с 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел России должна составлять 894 871 единицы, из них сотрудников органов внутренних дел — 746 859 человек. «Газета.Ru» сообщает, что ознакомилась с внутренним приказом МВД №983 , который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений. Из документа следует, что под сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Также в приказе сказано, что у уволенных сотрудников будет возможность продолжить службу в других подразделениях МВД.

В сентябре 2016 года Путин сократил штаты МВД на 163 тысяч человек до 904 871 единицы.


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