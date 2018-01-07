Штатную численность ГИБДД сократили на 20%

Согласно документу, с 1 января 2018 года предельная штатная численность органов внутренних дел России должна составлять 894 871 единицы, из них сотрудников органов внутренних дел — 746 859 человек. «Газета.Ru» сообщает, что ознакомилась с внутренним приказом МВД №983 , который был издан также 31 декабря в целях реализации принятых президентом решений. Из документа следует, что под сокращение попали исключительно сотрудники ГИБДД. Также в приказе сказано, что у уволенных сотрудников будет возможность продолжить службу в других подразделениях МВД.
В сентябре 2016 года Путин сократил штаты МВД на 163 тысяч человек до 904 871 единицы.
Читайте лучшие тексты The New Times и срочные новости в Telegram
Читайте также:
«Слово диета мне глубоко неприятно»