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После массовой драки со стрельбой в Петербурге госпитализированы 8 человек

07.01.2018

В Петербурге после массовой драки, в которой применялось холодное и травматическое оружие, госпитализированы восемь человек, сообщает в воскресенье, 7 января, «Фонтанка».

Драка произошла 6 января на Конюшенной площади. По данным издания, в ней участвовало около 20 человек. Причины конфликта пока не установлены, однако речь идет о столкновении двух компаний молодых людей. Один из них, 24-летний житель Петербурга, в реанимации с ножевой раной плеча и груди. Другого участника госпитализировали с многочисленными порезами, еще одного со сломанной челюстью и множественными пулевыми ранениями. «Фонтанка» пишет, что «из всех нанесённых травм полиции пока известно авторство только одной – ножом в грудь и плечи петербуржца ранили 19-летний выходец из Дагестана и 20-летний приезжий с Украины. Сам он представился полицейским гражданином непризнанной Луганской народной республики».

6 январяРЕН-ТВ сообщал о массовой драке в Петербурге на проспекте Ветеранов.По данным телеканала, участники стреляли из травматического пистолета и одна из пуль попала в проходившую мимо женщину.


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