Путин поздравил православных с Рождеством и передал икону церкви

Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником россиян, отмечающих Рождество. Президент заявил об «истинно подвижнической деятельности», которую ведет Русская православная церквь (РПЦ), сообщается в воскресенье, 7 января, на сайте Кремля.
Путин также отметил роль РПЦ «в укреплении нравственных идеалов, воспитании подрастающего поколения и в решении социальных проблем». Российский лидер встретил Рождество в петербургской церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Путин подарил церкви двухрядную икону в металлическом окладе, на которой изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово» и несколько святых
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