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Путин поздравил православных с Рождеством и передал икону церкви

07.01.2018

Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником россиян, отмечающих Рождество. Президент заявил об «истинно подвижнической деятельности», которую ведет Русская православная церквь (РПЦ), сообщается в воскресенье, 7 января, на сайте Кремля.

Путин также отметил роль РПЦ «в укреплении нравственных идеалов, воспитании подрастающего поколения и в решении социальных проблем». Российский лидер встретил Рождество в петербургской церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Путин подарил церкви двухрядную икону в металлическом окладе, на которой изображены «Рождество Пресвятой Богородицы», «Воскресение Христово» и несколько святых

Церковь Симеона и Анны — одна из старейших в городе. Ее построили по указу императрицы Анны Иоанновны в 1734 году. В этой церкви крестили отца Владимира Путина.


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