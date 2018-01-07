ЕС требует у России €1,4 млрд из-за запрета на ввоз свинины

Евросоюз через Всемирную торговую организацию (ВТО) подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать с России €1,4 млрд евро в год из-за запрета на ввоз свинины из Европы, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
€1,4 млрд — это сумма, равная общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию до введения санкций в 2014 году. Также предполагается, что компенсации с каждым годом будут увеличиваться на 15%. Однако до этого необходимо, чтобы арбитражный суд определили правомерны ли требования ЕС.
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