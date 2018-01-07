ЕС требует у России €1,4 млрд из-за запрета на ввоз свинины

Евросоюз через Всемирную торговую организацию (ВТО) подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать с России €1,4 млрд евро в год из-за запрета на ввоз свинины из Европы, сообщает Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

€1,4 млрд — это сумма, равная общей стоимости экспорта свинины из ЕС в Россию до введения санкций в 2014 году. Также предполагается, что компенсации с каждым годом будут увеличиваться на 15%. Однако до этого необходимо, чтобы арбитражный суд определили правомерны ли требования ЕС.

Россия ввела запрет на ввоз свинины 30 января 2014 года. Россельхознадзор запретил импорт после того, как в Литве была зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. ЕС подал в ВТО иск против России. Торговая организация признала запрет противоречащим нормам ВТО. Апелляция Москвы была отклонена.





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