Поклонская заявила об отсутствии у нее украинского паспорта

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в посте на странице в Facebook назвала «неправдой» слова депутата Верховной рады Украины Сергея Лещенко о том, что у нее якобы сохранилось украинское гражданство.

Поклонская заявила, что имеет только российское гражданство. Депутат подчеркнула, что она, «как и все крымчане в установленном законом порядке вышли из украинского гражданства на основании проведенного референдума, а также Федерального закона РФ № 4 приобрели гражданство РФ». Поклонская добавила, что желает депутатам Верховной рады Украины «разобраться со своим американским гражданством».

The New Times

Ранее Лещенко заявил, что получил ответ из Государственной миграционной службы Украины из которого следует, что Поклонская до сих пор является гражданкой Украины.

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