Навальный обратится с жалобой на ЦИК в Конституционный суд

Алексей Навальный обратится в Конституционный суд России по поводу отказа Центризбиркома в регистрации группы избирателей, созданной для выдвижения Навального кандидатом в президенты страны. Об этом в субботу, 6 января, заявил «Интерфаксу» юрист оппозиционера Иван Жданов.

Перед этим Навальный обжалует решение Верховного суда РФ, который поддержал ЦИК, в Президиуме суда. По словам Жданова, теоретически у Навального еще есть шансы на участие в выборах президента в 2018 году, но «фактически они мизерны». Юрист признался, что сам Навальный не рассчитывает на решение в свою пользу.

Ранее Верховный суд России повторно отказал политику в его жалобе на нерегистрацию ЦИКом. Первый раз Навальный обжаловал решение ЦИК в Верховном суде 30 декабря.





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