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Верховный суд повторно отказал Навальному в жалобе на ЦИК

06.01.2018

Апелляционная коллегия Верховного суда подтвердила законность решения Центризбиркома об отказе зарегистрировать группу избирателей, выдвинувших Алексея Навального в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборах президента РФ, сообщает в субботу, 6 января, сторонник оппозиционера Иван Жданов в своем Twitter.

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», — написал Жданов.

Первый раз Навальный обжаловал решение ЦИК в Верховном суде 30 декабря. В ответ на вердикт суда, признавшего решение Центризбиркома законным, политик заявил, что не признает выборы без конкуренции и напомнил о своем призыве бойкотировать выборы.

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