Верховный суд повторно отказал Навальному в жалобе на ЦИК

«В удовлетворении апелляционной жалобы отказать», — написал Жданов.
В удовлетворении апелляционной жалобы отказать. pic.twitter.com/tfK0SwdopJ— Ivan Zhdanov (@IoannZH) 6 января 2018 г.
Первый раз Навальный обжаловал решение ЦИК в Верховном суде 30 декабря. В ответ на вердикт суда, признавшего решение Центризбиркома законным, политик заявил, что не признает выборы без конкуренции и напомнил о своем призыве бойкотировать выборы.
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