В России сократили перечень документов для усыновления

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое сокращает число документов, необходимых при усыновлении ребенка. Документ опубликован на сайте правительства России в субботу, 6 января.

Из нового перечня исключены: документ, подтверждающий право пользования или право собственности на жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства, копия пенсионного удостоверения, справка из Пенсионного фонда и справка органов внутренних дел об отсутствии судимости или факта уголовного преследования. В пояснительной записке сказано, что изменения приняты в целях упрощения порядка подачи гражданами заявлений и документов. Новые правила касаются не только потенциальных усыновителей, но и тех, кто планирует стать попечителями, опекунами или временно взять в семью ребенка.

Вице-премьер Ольга Голодец в октябре заявила, что число сирот в России за последние пять лет сократилось в два раза.





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