Пентагон опубликовал видео перехвата над Балтикой российских истребителей

Пентагон опубликовал видео перехватов над Балтийским морем двух российских истребителей Су-30 истребителями F-15.

Видеозапись состоит из нескольких фрагментов. На одном, согласно расшифровке, показан перехват Су-30 23 ноября, который произошел из-за того, что российские летчики не предоставили диспетчерам требуемые коды и план полета. На другом видеофрагменте перехват произошел по той же причине 13 декабря. В обоих случаях инциденты произошли в международном воздушном пространстве.

Американские самолеты в рамках миссии «по наблюдению в мирных целях» в течение четырех месяцев базировались на авиабазе Шяуляй в Литве.

28 ноября Су-30 совершил перехват американского патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon над Черным морем. В Минобороны РФ заявили, что перехват произошел из-за того, что воздушный объект определили как американский самолет-разведчик.





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