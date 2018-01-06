Пентагон опубликовал видео перехвата над Балтикой российских истребителей

Пентагон опубликовал видео перехватов над Балтийским морем двух российских истребителей Су-30 истребителями F-15.
Видеозапись состоит из нескольких фрагментов. На одном, согласно расшифровке, показан перехват Су-30 23 ноября, который произошел из-за того, что российские летчики не предоставили диспетчерам требуемые коды и план полета. На другом видеофрагменте перехват произошел по той же причине 13 декабря. В обоих случаях инциденты произошли в международном воздушном пространстве.
Американские самолеты в рамках миссии «по наблюдению в мирных целях» в течение четырех месяцев базировались на авиабазе Шяуляй в Литве.
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