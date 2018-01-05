В ОБСЕ отреагировали на высылку российских журналистов из Латвии

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил обеспокоенность в связи с недавней депортацией российских журналистов из Латвии.
«Государства-участники ОБСЕ взяли на себя обязательство содействовать работе и аккредитации журналистов из других государств ОБСЕ. Свободный доступ к информации и свободный поток информации между государствами способствуют свободе СМИ в регионе ОБСЕ и являются неотъемлемой частью широкой концепции безопасности, на которой основана организация. Вот почему я призываю власти пересмотреть использование ограничительных и избирательных мер в отношении иностранных журналистов, которые занимаются профессиональной деятельностью», — написал Дезир в письме латвийским властям.
Ранее 5 января официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов.
Власти Латвии депортировали из страны двух корреспондентов российских телеканалов: сотрудника ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга журналиста ТВЦ Анатолия Курлаева, так как они представляют угрозу национальной безопасности страны.
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