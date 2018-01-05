Обувной цех, где погибли 10 рабочих, работал незаконно

В Новосибирской области состоялось экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На нем заместитель начальника ГУ МЧС по региону Алексей Брызгалов заявил, что сгоревший ангар, где 4 января погибли люди, не был предусмотрен для обувного производства.

«10 человек погибли и 2 человека получили травмы на пожаре в производственном здании Искитимского района Новосибирской области. Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви. Гибели людей послужило принятие рабочими самостоятельных мер по тушению пожара при высокой пожарной загрузке объекта и быстрого распространения опасных факторов пожара», — заявил Брызгалов.

The New Times

Пожар возник 4 января в ангаре обувной фабрики в поселке Чернореченский Новосибирской области. Среди погибших граждане Китая и Киргизии. Расследуется уголовное дело.

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