РФ просит ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов из Латвии

Россия ожидает от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылку российских журналистов из Латвии, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой
«Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций. Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает», — заявила Захарова.
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