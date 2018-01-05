РФ просит ОБСЕ отреагировать на высылку российских журналистов из Латвии

Россия ожидает от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира внятной публичной позиции и конкретных шагов в качестве реакции на акты высылку российских журналистов из Латвии, говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой

«Дезир неоднократно подчеркивал, что принцип взаимности в такого рода вопросах — путь, ведущий к опустошению информационной среды. Сейчас в его силах реализовать взятые на себя обязательства по урегулированию подобного рода ситуаций. Отсутствие же в очередной раз оперативной и четкой реакции и действенных мер со стороны представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ будет означать, что иного механизма, кроме ответных мер, нет, и ОБСЕ это признает», — заявила Захарова.

Власти Латвии депортировали из страны двух российских журналистов: корреспондента ВГТРК Ольгу Курлаеву и ее супруга, корреспондента ТВЦ Анатолия Курлаева, так как они представляют угрозу национальной безопасности страны.

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