Продажи книги о Трампе начнутся сегодня, несмотря на противостояние Белого дома

Автор книги «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» журналист Майкл Уолфф сообщил, что его издатель не отказывается от выпуска книги, но даже решил выпустить ее раньше — уже 5 января, сообщает Русская служба Би-би-си.
Адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются не допустить публикации книги. Они требуют от автора и издателя прекратить дальнейшую публикацию книги, ее продажу и распространение, иначе грозят обратиться в суд с иском о клевете.
Книгу Трамп назвал в Twitter полной лжи и искажений. Он также отметил, что не давал ни одного интервью для нее.
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