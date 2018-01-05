Продажи книги о Трампе начнутся сегодня, несмотря на противостояние Белого дома

Автор книги «Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа» журналист Майкл Уолфф сообщил, что его издатель не отказывается от выпуска книги, но даже решил выпустить ее раньше — уже 5 января, сообщает Русская служба Би-би-си.

Адвокаты президента США Дональда Трампа пытаются не допустить публикации книги. Они требуют от автора и издателя прекратить дальнейшую публикацию книги, ее продажу и распространение, иначе грозят обратиться в суд с иском о клевете.

В книге, среди прочего, приводятся интервью бывшего главного стратега Белого дома Стива Бэннона, который сделал множество неприятных для Трампа заявлений. Например, он назвал встречу между сыном Трампа и группой россиян накануне выборов «изменой». Расследованием этой встречи занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее, когда стало известно о словах Бэннона, Трамп заявил, что тот «лишился рассудка», из-за потери работы в Белом доме.

Книгу Трамп назвал в Twitter полной лжи и искажений. Он также отметил, что не давал ни одного интервью для нее.

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