Суд в Грузии приговорил Саакашвили к тюремному заключению

Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили виновным в злостном превышении полномочий на посту главы государства и заочно приговорил его к трем годам тюремного заключения. Это, как сообщает «КоммерсантЪ», первый приговор в отношении Саакашвили, создающий основания для его экстрадиции из Украины.

Приговор вынесен по делу сотрудника одного из банков Александра (Сандро) Гиргвлиани, уточняет «Взгляд». Его убили четверо полицейских. Обвинение утверждает, что Саакашвили способствовал фальсификации следствия, а потом незаконно помиловал убийц раньше времени. Дело Гиргвлиани нынешние власти пересматривали по требованию ЕСПЧ.

В конце октября Саакашвили заявил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции. В Грузии подтвердили, что бывший президент заочно арестован и будет помещен в следственный изолятор в случае экстрадиции на родину.